Soppe opnieuw 12e in Oostenrijk

Walid Soppe

MOTORSPORT - Walid Soppe is ook de tweede wedstrijd in de Red Bull Rookiescup, op het Red Bull circuit in het Oostenrijkse Spielberg, als 12e geëindigd. Net als gisteren pakte de Coevordenaar vier punten in de strijd om het kampioenschap.

Geschreven door Niels Dijkhuizen





Soppe startte net als gisteren vanaf plek 18 en kwam na één ronde door als 15. In het tweede gedeelte van de wedstrijd wist de Drent nog wat posities te klimmen, tot uiteindelijk dus de 12e plaats.



Door de 4 punten heeft Soppe er nu 43 in totaal. Daarmee bezet hij nog steeds de 14e plaats.



De volgende race staat gepland op 9 september, op het circuit van Misano in Italië. In totaal staan er nog vier races op het programma. De winst ging naar de Japanner Kazuki Masaki voor de Turk Can Öncü en diens broertje Deniz Öncü. In het klassement blijft Can Öncü eerste staan, met nu 154 punten. Masaki kruipt vijf punten dichterbij en heeft er 149.