Klazienavener (16) aangehouden met vlindermes

Het vlindermes is in beslag genomen (foto: Twitter / Inspecteur Simon)

EMMEN - Een 16-jarige jongen uit Klazienaveen is vanmiddag aangehouden omdat hij in het bezit was van een vlindermes. Dit gebeurde in Emmen.





Wie betrapt wordt met een vlindermes op zak kan een boete van 350 euro verwachten. Het mes van de 16-jarige jongen is in beslag genomen.



Het vlindermes is een soort opvouwbaar zakmes met twee handvatten die kunnen ronddraaien in tegengestelde richting, en het lemmet kan in de groeven van de handvatten worden verborgen.