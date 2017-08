Vliegtuigje maakt noodlanding in korenveld

Het vliegtuigje landde in een korenveld (foto: Persbureau Meter)

VLEDDERVEEN - In het Groningse Vledderveen, net over de provinciegrens bij Drouwenermond, heeft een ultralight vliegtuigje een noodlanding in een korenveld gemaakt.

Het vliegtuig kreeg op een hoogte van 500 voet technische problemen. De piloot zag geen andere optie dan het toestel zo snel mogelijk aan de grond te zetten. In het vliegtuig zaten een opa met zijn kleinzoon.



In Vledderveen ligt het vliegveld van Stadskanaal. Of het vliegtuig hier ook vandaan kwam is onbekend. Bij de noodlanding raakte niemand gewond.