Man uit Assen steelt kaas in Emmen

EMMEN - Een 56-jarige man uit Assen is vanavond gearresteerd nadat hij kaas stal uit een winkel in Emmen.

De man had blijkbaar trek, want hij nam maar liefst drie stukken kaas mee zonder te betalen. Helaas voor hem werd hij betrapt en is de politie ingeschakeld.De kaas had een winkelwaarde van 23,40 euro. De politie heeft de kaasdief aangehouden. De kaas is in beslag genomen.Of het om jonge, oude of belegen kaas gaat is niet bekend.