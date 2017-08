Man uit Assen gepakt bij drugsinval in Gelderland

De politie is bezig met onderzoek in het drugslab (foto: Politie.nl)

ASSEN - Een man van 27 uit Assen is opgepakt bij een drugsinval in het Gelderse Neede.

De politie ontdekte zaterdagavond in een schuur een drugslab. Daar stond een aantal flessen en vaten met chemicaliën, ook zijn een buks en een vuurwapen gevonden. De man uit Assen was tijdens de inval in de buurt van de schuur.



Op het moment van de inval, kwam een auto aanrijden. Toen de bestuurder de agenten zag, ging hij er snel vandoor. Na een zoekactie, waarbij ook de politiehelikopter werd ingezet, werd de man teruggevonden. De bestuurder, een 54-jarige man zonder vaste woonplaats, is ook aangehouden.



Het drugslab is gisteren ontmanteld.