Hoogeveense inbreker gaat na arrestatie weer de fout in

De politie heeft de man voor de tweede keer opgepakt (foto: ANP/Koen van Weel)

HOOGEVEEN - Een 32-jarige man uit Hoogeveen is opgepakt, omdat hij bij twee huizen zou hebben ingebroken.

De man is vorige week aangehouden door de politie. De rechter-commissaris besloot dat de man niet vast hoefde te blijven zitten en dus in vrijheid zijn rechtszaak mocht afwachten. Daaraan waren wel bepaalde voorwaarden verbonden. Maar de Hoogevener ging toch de fout in en dus is hij opnieuw opgepakt.



De verdachte zit voorlopig in de cel. Wanneer hij voor de rechter moet verschijnen, is niet bekend.