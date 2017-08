Stelling: Iedere schipper moet een vaarbewijs hebben

ASSEN - Een groeiende groep onervaren ’dagjesschippers’ die zonder vaarbewijs plezierjachten mogen huren tot wel 15 meter lang, hebben soms nauwelijks kennis van de vaarregels of grote moeite de huurboot te besturen.

Daarvoor waarschuwt de bond van nautisch personeel in De Telegraaf . Volgens de bond gaat het vaak 'maar net goed'. Zo zouden er regelmatig aanvaringen zijn.De verhuur van boten en sloepen is de afgelopen jaren flink toegenomen, zegt een woordvoerder van HISWA, de branchevereniging voor watersportbedrijven. In landen om ons heen is een vaarbewijs wel verplicht voor alle schippers.Is het tijd dat iedere schipper eerst een vaarbewijs haalt, of is een kleinere boot best te besturen zonder zo'n bewijs?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 uur en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op facebook.com/rtvdrenthe en laat uw reactie achter.Vrijdag vroegen we u of fietsers meer rekening moeten houden met elkaar. Een meerderheid van de stemmers, 85 procent, is het daarmee eens. In totaal stemden 1.385 mensen op de stelling.