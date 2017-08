Auto's botsen op elkaar in Emmen

De auto's zijn door een bergingsbedrijf opgehaald (foto: Persbureau Meter)

EMMEN - Twee auto's zijn vanmorgen op elkaar gebotst aan de Heesackers in Emmen.

Een inzittende is in een ambulance nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Beide auto's raakten beschadigd en zijn door een bergingsbedrijf opgehaald. Over de oorzaak is nog niets duidelijk.