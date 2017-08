Lindeman opnieuw naar Vuelta

Bert-Jan Lindeman naar de Vuelta (foto: LottoNL-Jumbo)

WIELRENNEN - Bert-Jan Lindeman start komende zaterdag in de Vuelta. Het is de derde keer dat de 28-jarige Assenaar de Ronde van Spanje mag rijden.

Geschreven door Karin Mulder

LottoNL-Jumbo zal aantreden met kopman Steven Kruijswijk. Kruijswijk moest op de voorlaatste dag van de Giro uitstappen omdat hij ziek geworden was. In de Ronde van Zwitserland werd hij nog derde.



Ploeg Vuelta

De ploeg bestaat verder uit George Bennett, Koen Bouwman, Stef Clement, Floris de Tier, Juan Lobato, Daan Olivier en Antwan van Tolhoek.



In 2012 maakte Lindeman z'n debuut in de Ronde van Spanje. In 2015 reed hij opnieuw de Vuelta. Toen won hij de zevende etappe.