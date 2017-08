Assenaren opgepakt na mishandeling in Purmerend

De twee Assenaren vluchtten, maar werden door de politie gevonden en aangehouden. (Foto: RTV Drenthe / Kim Stellingwerf)

PURMEREND - In Purmerend zijn gisteren twee mannen uit Assen aangehouden vanwege een mishandeling.

De verdachten van 35 en 36 jaar zouden een man in zijn voortuin hebben aangevallen. Het slachtoffer liep verwondingen aan zijn gezicht op.



Gevlucht

Na de mishandeling rende het tweetal weg. De man van 35 verstopte zich in een achtertuin en werd daar door de politie aangehouden. Hij had op het moment van zijn aanhouding ernstig letsel aan zijn been en verwondingen in zijn gezicht.



De 36-jarige man vluchtte het Purmerbos, maar werd daar door een politiehelikopter gevonden.