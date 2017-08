Bert-Jan Lindeman: 'In de Vuelta zijn meer kansen voor mij dan in de Tour'

In 2015 won Bert-Jan Lindeman de zevende etappe in de Vuelta

WIELRENNEN - Bert-Jan Lindeman uit Assen won in 2015 op grootste wijze een bergetappe in de Vuelta. In 2012 was de Ronde van Spanje z'n eerste grote ronde ooit. Komende zaterdag gaat de 28-jarige Drent opnieuw van start in de Vuelta.

Geschreven door Karin Mulder

"Ik had in het begin van het seizoen al ingezet op de Ronde van Spanje. Ik vind het een hele mooie, zware ronde. Dat komt door het weer en de bergen. En ik heb er natuurlijk goede herinneringen aan. Dus ik wil hem heel graag rijden", zegt Lindeman.



Heel wat tussenetappes met mogelijkheden

Lindeman reed dit jaar geen Tour. Hij ruilt de Ronde van Frankrijk met liefde in voor de Vuelta. "Ik denk dat er in de Vuelta meer kansen voor mij zijn dan in de Tour. Ik zal zeker in dienst van onze kopman Steven Kruijswijk moeten rijden. Maar ik hoop dat ik ook de vrijheid heb om zelf voor een etappe te gaan. Er zijn heel wat tussenetappes waarin de klassementsmannen niet het verschil zullen willen maken. Dus dan zijn er kansen dat de kopgroep wegblijft", aldus de Assenaar.



'Ik heb me geen zorgen gemaakt'

LottoNL-Jumbo wachtte lang met het bekendmaken van de selectie omdat er veel gegadigden waren. Lars Boom kreeg afgelopen week al te horen dat hij niet mee mocht naar Spanje. Hij reageerde zich vervolgens af met een 'fuck you'-gebaar op de streep bij z'n etappe-overwinning in de Binck Bank Tour. Lindeman heeft zich geen grote zorgen gemaakt over z'n uitverkiezing.



"Ik heb op de hoogtestage hard gewerkt. Ik heb een goede Ronde van Polen gereden en daar nog de blauwe trui gewonnen. Mijn aanloop was super, dus ik heb me niet heel veel zorgen gemaakt", laat Lindeman weten.



Aflopend contract

Ook over z'n aflopende contract bij LottoNL-Jumbo maakt de Drent zich geen zorgen. "Ik denk dat het allemaal wel goed komt". Verder wil Lindeman er inhoudelijk niet op ingaan. Er staat nog geen handtekening op papier.



Woensdagmorgen om 8.10 uur vertrekt hij vanuit Schiphol richting Spanje. De Vuetla gaat zaterdag van start met een ploegentijdrit en duurt tot en met zondag 10 september.