Man veroordeeld voor drankdiefstal Oudjaarsdag

Op Oudjaarsdag stal de man alcohol uit een grand café (Foto: RTV Drenthe / Wolter Klok)

ASSEN/TIENDEVEEN - Voor het stelen van drank uit grand café-hotel Martensplek in Tiendeveen heeft de rechter een man uit Sellingen veroordeeld tot tachtig uur werkstraf.

De 45-jarige man, die niet kwam opdagen bij de zitting van de politierechter in Assen, sloeg op Oudjaarsdag een ruit van het grand café in met een honkbalknuppel om er daarna met meerdere flessen drank vandoor te gaan. “Ik had een delier (acute verwardheid red.) en had drank nodig”, verklaarde de verslaafde man bij de politie.



Aan de drank

De Groninger werkte vroeger als kok in de horeca en raakte aan de drank. De laatste jaren ging het bergafwaarts met hem. Toen zijn vriendin in december hun relatie verbrak, werd het er niet beter op.



De inbraak stond op camera en de Groninger werd snel gevonden. Nadat hij bij de politie DNA had afgestaan, kon hij ook in verband worden gebracht met bloedsporen die in 2014 bij een vakantiewoning in Norg waren gevonden.



Inbraakpoging in vakantiehuisje

Volgens het Openbaar Ministerie had de man daar destijds geprobeerd in te breken. Er was braakschade. De Groninger ontkende dat. Hij was naar eigen zeggen de sleutels van het huisje, waar hij destijds logeerde, kwijt en zocht een slaapplek.



De officier van justitie eiste 120 uur werkstraf, omdat ze vond dat de poging tot inbraak in Norg ook bewezen kon worden. De rechter oordeelde dat er te weinig bewijs was. Daarom viel de straf lager uit.



In september werd de man door de rechter in Groninger veroordeeld voor het mishandelen van zijn vader. Hij kreeg toen een werkstraf en werd ook veroordeeld tot behandeling voor zijn verslaving. Daar is de man inmiddels mee bezig.