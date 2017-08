'Mijn droom? Op het podium staan bij het WK ponymennen'

BALLOO - Een spannende dag voor Jannes Kinds uit Balloo. Hij doet mee aan het WK ponymennen in Duitsland dat vandaag begint.

Zijn vier witte pony's staan nog licht bezweet in hun stal na de training. Ze zijn er klaar voor. "Nee, dit had ik nooit gedacht", zegt Kinds. "Ik vind het fantastisch om Nederland straks te mogen vertegenwoordigen bij het wereldkampioenschap."De menner doet met zijn vierspan mee aan alle mogelijke ponymenwedstrijden. In Nederland zijn er achttien teams die met een vierspan meedoen aan menwedstrijden en Kinds hoort bij de beste drie.Het paardenmennen begon als hobby, maar groeide uit tot een bijna dagelijkse bezigheid. Kinds traint samen met zijn zus om de dag op een speciaal daarvoor bedoeld veldje net buiten het dorp. "Alle vakanties zijn we bezig met de pony's", zegt Janny Kinds, de vrouw van Jannes. "Alles gaat ernaar toe en de hele familie leeft mee."Zo hebben Jannes' kinderen een eigen koets waar twee paarden voor gepannen kunnen worden. De zus van Jannes, Alie, zit ook in het zogeheten menteam. Dat betekent dat Jannes en zij vaak samen trainen en dat Alie bij alle wedstrijden op de koets zit als 'groom'.Echtgenote Janny rijdt soms ook mee in het menteam. Maar voor de veiligheid rijdt Jannes liever met zijn zus en een goede vriend samen. "Stel je voor dat er wat gebeurt, dan zijn mijn vrouw en ik allebei uit de running. Dat is niet mijn bedoeling", zegt Jannes.Zijn droom? "Balloo op de kaart zetten, dat is alles. Ik wil gewoon op het podium staan op het wereldkampioenschap. Daar ga ik m'n best voor doen."Vandaag begint het wereldkampioenschap ponymennen in het Duitse Minden-Kutenhausen. De wedstrijd bestaat uit drie onderdelen die op drie verschillende dagen worden verreden: marathon, vaardigheid en dressuur. Bij het onderdeel marathon rijden de paarden een lange afstand waar ze zo snel mogelijk langs verschillende hindernissen moeten worden geleid. Zo rijdt het menteam tijdens dit onderdeel door waterpartijen, langs rijen bomen en over bruggen en heuvels.Bij het onderdeel dressuur wordt het team vooral beoordeeld op de techniek en de uitstraling. De vier paarden moeten op bepaalde manieren kunnen lopen, zoals een uitgestrekte draf en een verzamelde draf. Het laatste onderdeel is vaardigheid en voor Jannes Kinds het moeilijkste onderdeel. Bij dit deel moet de koets heel precies over een uitgezet parcours rijden. Aan de zijkant van het parcours staan oranje pionnen met balletjes erop. Ieder gevallen balletje geeft strafpunten.Zondag is bekend wie het WK heeft gewonnen.