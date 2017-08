Cel en tbs voor mishandeling in psychiatrische instelling

De man werd al vaker veroordeeld, onder meer vanwege geweld en verkrachting. (Foto: ANP / Alexander Schippers)

ASSEN - Voor het zwaar mishandelen van een medebewoner in een psychiatrische instelling is een 39-jarige man uit Assen veroordeeld tot dertien maanden cel. Daarnaast is de man tbs met voorwaarden opgelegd.

De rechtbank achtte poging tot doodslag bewezen.



Schizofrenie

De officier van justitie eiste eerder, eveneens voor poging tot doodslag, anderhalf jaar cel en tbs met dwangverpleging. De rechters hielden meer rekening met het ziektebeeld van de Assenaar. Die lijdt onder meer aan schizofrenie. De man laat zich momenteel goed behandelen en neemt zijn medicatie trouw in. Tbs met een gedwongen opname is volgens de rechtbank dan niet nodig.



Schroeven en plaatwerk

De Assenaar verbleef vorig jaar in april in de kliniek van de GGZ Drenthe. Hij had samen met een medebewoner corvee. De begeleiders zagen dat beide mannen een woordenwisseling kregen en de Assenaar zijn woede niet meer beheerste. Hij schopte en sloeg de medebewoner herhaaldelijk in het gezicht. Het slachtoffer liep meerdere breuken in zijn neus en kaken op. Hij onderging een ingrijpende operatie waarbij schroeven en een plaat werden geïmplanteerd.



De Assenaar is vaker voor geweld veroordeeld. Voor onder meer verkrachting heeft de man al eens vier jaar gezeten.