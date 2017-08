Aflevering 8: Jarno Eggen

In deze aflevering toert Jarno Eggen met Loes door Drenthe. Hij is chef-kok en eigenaar van het enige tweesterrenrestaurant in Drenthe. Maar hij zit niet stil en is alweer druk met een volgende uitdaging. Jarno houdt niet alleen van koken, maar ook van lekker eten. Dat mag best een kroket zijn, als ie maar met liefde is klaargemaakt. Hij neemt Loes daarom mee naar een bijzondere favoriete plek..





Jarno stelde een lijst samen met zijn favoriete nummers. Onderweg luistert hij samen met Loes naar de liedjes en vertelt wat deze muziek voor hem betekent.



Blader door het fotoalbum voor een kijkje achter de schermen.