OM legt zich neer bij straf voor gastouder die baby doodde

Franciska S. in de rechtbank (tekening: Annet Zuurveen)

ASSEN - Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak tegen gastouder Franciska S. die in oktober vorig jaar de 1-jarige baby Roos dood schudde.

Geschreven door Annemiek Meijer





Volgens de rechtbank heeft S., door Roos op 5 oktober vorig jaar enkele seconden hevig door elkaar te schudden, bewust het risico genomen dat ze een hersenbeschadiging zou oplopen, waaraan zij kon overlijden. Dat staat bekend als het shaken-babysyndroom. Als gastouder hoorde ze volgens de rechtbank te weten hoe gevaarlijk het is om een jong kind te schudden.



S. verklaarde tijdens de rechtszaak dat ze de wanhoop nabij was, omdat Roos op de ochtend van 5 oktober aan één stuk door huilde en zich niet door haar liet troosten. De baby overleed uiteindelijk op 7 oktober, een week na haar eerste verjaardag, aan de gevolgen van het shaken-babysyndroom.



Advocaat Joris Kroeze van Franciska S. laat weten dat ook zij niet in hoger beroep gaan. "Mijn cliënte kan leven met deze straf", aldus Kroeze.