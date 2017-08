Bouke met kippenvel op de planken tijdens ode aan Elvis

MEMPHIS/EMMEN - In de Amerikaanse stad Memphis wordt deze week Elvis herdacht. Woensdag is het veertig jaar geleden dat 'The King' overleed.

Een van de artiesten die deze week optreedt is Bouke Scholten uit Emmen. Hij gaf gisteren een show van anderhalf uur in het theater vlakbij het landgoed Graceland waar Elvis tot zijn dood woonde."Het was echt fantastisch", blikt Bouke terug op het optreden. De fans kwamen uit alle hoeken van de wereld. "Er waren onder meer fans uit Brazilië, Australië en Canada. Het is geweldig dat je voor zo'n publiek mag optreden."Bouke stond zelf met kippenvel op de planken. "De sfeer was echt geweldig. Mensen zongen met de liedjes mee. Tijdens het nummer An American Trilogy gingen alle Amerikanen staan met hun hand op hun hart. Daar kreeg ik wel even kippenvel van."Behalve het optreden tijdens de herdenkingsweek nam Bouke ook wat nummers op in de studio van Sun Records. Het platenlabel van Sam Phillips, de man die Elvis ontdekte. "In die studio hebben onder meer Elvis, Johnny Cash en Roy Orbison nummers opgenomen. Dan sta je op dezelfde plek als waar zij ooit stonden. Dat is heel bijzonder", vertelt Bouke.In de studio nam hij behalve liedjes van Elvis en covers van andere artiesten ook eigen nummers op. Die liedjes zijn waarschijnlijk binnenkort te horen.