Kledingbank Drenthe in Hoogeveen voorlopig gered

HOOGEVEEN - Kledingbank Drenthe in Hoogeveen is gered. De kledingbank was de laatste weken hard op zoek naar een nieuw onderkomen, omdat het oude pand is verkocht en de nieuwe eigenaar andere plannen had.

Morgen wordt de definitieve nieuwe locatie van de kledingbank bekend. Jeannet Scholten van Kledingbank Drenthe: "We hebben nog niet besloten waar we naartoe gaan, maar er zijn een paar panden aangeboden en daar zit zeker iets tussen waarmee we voorlopig verder kunnen."De aangeboden ruimtes kwamen na een oproep op social media en media-aandacht binnenstromen bij de kledingbank: "Dat varieert van particulieren die iets hebben gekocht dat nog leeg staat tot bedrijven die opslag huren en daar niet de hoofdprijs voor vragen. Maar ook een organisatie als Werkpro bijvoorbeeld, die iets leeg heeft staan."De kledingbank moet er wel iets voor inleveren. "We gaan van een grote ruimte die we gratis mogen gebruiken naar een kleinere ruimte waarvoor we huur moeten betalen", zegt Scholten.Hoewel de Kledingbank Drenthe een vrijwilligersorganisatie is, moeten ze het financieel wel een jaar of twee kunnen uitzingen. "Door inkomsten en donaties hebben we de afgelopen jaren kunnen sparen. Daarmee kunnen we het wel even volhouden. Maar het is geen definitieve oplossing."De gewonnen tijd gaat de organisatie gebruiken om rustig op zoek te gaan naar een blijvende oplossing. Woensdag wordt bekend waar de Kledingbank Drenthe naartoe verhuist.