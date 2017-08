OM: Onderzoek naar No Surrender Emmen loopt nog steeds

ASSEN/EMMEN - Met de veroordeling van president Edwin K. is nog geen einde gekomen aan het strafrechtelijke onderzoek naar de Emmer afdeling van motorclub No Surrender. Dat laat het Openbaar Ministerie (OM) weten.

Op 13 januari viel de politie het toenmalige clubhuis in Emmen binnen en werd de 48-jarige K. uit Zwartemeer opgepakt voor drugshandel. Op dezelfde dag maakte het OM bekend dat sinds 2014 een onderzoek met de naam Akepa loopt tegen No Surrender Emmen. Het clubhuis zou een broeinest zijn van drugshandel en geweld . Het werd per direct gesloten en korte tijd later gesloopt.Persofficier Pieter van Rest zei 13 januari dat de hele top van de club in Emmen als verdachte gold in de zaak, maar alleen de president stond tot nu toe terecht. Hij werd 27 juli veroordeeld tot een jaar cel , waarvan negen maanden voorwaardelijk.Volgens de rechtbank is bewezen dat hij twee jaar lang handelde in speed en cocaïne in het voormalige clubhuis. Het OM is tevreden met die uitkomst en gaat niet in beroep.Wie dacht dat daarmee het onderzoek Akepa relatief weinig heeft opgeleverd, heeft het vooralsnog mis. “Het onderzoek loopt nog steeds”, zegt OM-woordvoerster Manon Hoiting. “De verdenkingen die er in januari waren, zijn er ook nog steeds.” Dat houdt ook in dat captain Henk Kuipers nog steeds verdacht wordt van criminele activiteiten, bevestigt ze.Waar op dit moment precies onderzoek naar wordt gedaan, wil Hoiting niet zeggen. Hoe lang het onderzoek Akepa nog voortduurt, is onduidelijk. “Dat kan natuurlijk niet eeuwig duren; op een bepaald moment moeten wij de balans opmaken. Maar wanneer dat gebeurt, weet ik nog niet.” In het onderzoek zijn tot nu toe nog geen andere motorclubleden als verdachte gehoord.Los van Akepa loopt ook nog een onderzoek tegen een lid van No Surrender uit Nieuw-Amsterdam. Deze 50-jarige Bert B. wordt ook verdacht van drugshandel. Hij kwam op 21 juli na negen maanden voorarrest vrij in afwachting van zijn strafzaak. Wanneer die dient, is nog niet bekend.