Bijna 20 internationale vrijwilligers in Drentsche Aa

Vrijwilligers helpen met hooien (foto: Jasmijn Wijnbergen / RTV Drenthe)

OUDEMOLEN - Een internationale bedoening in de Drentsche Aa. De komende twee weken helpen zo'n twintig vrijwilligers vanuit de hele wereld Staatsbosbeheer met klussen waar ze zelf niet aan toekomt.

Geschreven door Jasmijn Wijnbergen

"Vandaag gaan de jongeren hooien. Vorige week hebben we al een heel stuk gemaaid en dat hooi moet afgevoerd worden, anders groeit het dicht en dat willen we niet", vertelt boswachter Kees van Son. "Morgen gaan ze weer een andere klus aanpakken. Dan gaan ze boompjes omzagen of de hei plaggen of een stuk opschonen. Maar er is echt genoeg werk."



Oplossen van 'wereldproblematiek'

Van Son vindt het heel leuk dat een groep jongeren elk jaar weer naar Drenthe afreist, maar benadrukt dat het niet alleen leuk is vanwege het werk dat ze doen. "Wat ik persoonlijk erg leuk vind is die culturele samenwerking. Ze komen uit Siberië, uit Taiwan, uit Mexico, ze komen echt overal vandaan. Ik vind dat echt één van de allerbelangrijkste dingen die ze hier doen, dat 'wereldproblematiek' hier op kleine schaal wordt opgelost."



Iedere vrijwilliger heeft zijn of haar eigen reden om naar Nederland te komen. De één werd getipt door een klasgenoot, de ander was al eens eerder in ons land geweest, maar nog nooit in het noorden en vond dit een goede manier om ook dit deel van Nederland te leren kennen.



SIW

Al voor de tiende keer komt een groep jongeren helpen met het natuurbehoud. Organisatie SIW (Internationale Vrijwilligersprojecten) zorgt ervoor dat de vrijwilligers naar Nederland komen. Bij Staatsbosbeheer in Oudemolen zetten zij hun tent op om te kamperen.