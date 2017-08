Werkstraf voor garagehouder met wapens

ASSEN/ZUIDWOLDE - Voor het bezit van een semi-automatisch pistool, bijbehorende kogels, een stroomstootwapen, balletjespistool en pepperspray moet een man uit Zuidwolde 200 uur werkstraf doen. Dat bepaalde de rechter in Assen vandaag.

Op 4 oktober vorig jaar kwam de politie bij de 49-jarige garagehouder voor een doorzoeking van zijn bedrijf. Bij meerdere plofkraken bleken in totaal vier auto’s te zijn gebruikt die de daders bij hem hadden gehuurd. Dat was voor de politie aanleiding het bedrijf van de man door te lichten. Tijdens de doorzoeking werden de wapens in een kluis en een archiefkast gevonden.



Verzamelaar

De man verklaarde dat hij een liefhebber en verzamelaar is. Dat een semi-automatisch wapen verboden is, wist hij wel. Hij was zich er niet van bewust dat hij ook de andere wapens niet mocht hebben, zei hij tegen de rechter. Het balletjespistool was van zijn zoontje. Maar omdat hij bang was dat het kind per ongeluk op iemand zou schieten tijdens het spelen, had hij het afgepakt.



Kans op celstraf

Dat hij zomaar een half jaar de cel in had kunnen gaan voor alle wapens, had hij zich naar eigen zeggen niet gerealiseerd. “Een vuurwapen dient normaal gesproken geen ander doel dan iemand verwonden of te doden. Dat is niet voor de heb”, aldus de officier van justitie. Zij eiste geen celstraf, omdat ze niet dacht dat de man kwade bedoeling had. Ook was hij niet eerder veroordeeld.



“Wij zijn Amerika niet. We hebben zware straffen voor wapenbezit”, maakte de rechter hem duidelijk. "Maar ik heb niet de indruk dat ik hier met een wapenfanaat te maken heb, dus ik houd het bij een werkstraf.”