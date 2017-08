Sonja Oost wint drie keer goud op World Police & Fire Games

ACHTERSTE ERM - De 60-jarige politiemedewerker Sonja Oost uit Achterste Erm heeft bij de World Police en Fire Games in Los Angeles drie keer goud gewonnen met hardlopen.

Oost won op de 100 meter, de 200 meter en de estafette in haar categorie. Ook zette ze de wereldrecords op haar naam.De World Police & Fire Games is een sportwedstrijd die doet denken aan de Olympische Spelen, maar dan voor politiemensen, brandweermensen, beveiligers en mensen die bijvoorbeeld in een gevangenis werken. Elke twee jaar worden de spelen gehouden. Dit jaar in de Verenigde Staten, over twee jaar in China en in 2021 staat Rotterdam op de planning.Het is niet de eerste keer dat Sonja Oost meedoet aan de spelen. Dit is de negende keer, ze heeft inmiddels meerdere wereldrecords op haar naam staan.