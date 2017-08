Vastzittende Emmenaren op Sardinië krijgen hulp van ambassade

EMMEN - De twee Emmenaren die op het Italiaanse eiland Sardinië vastzitten voor drugssmokkel krijgen consulaire bijstand. Dat laat het Ministerie van Buitenlandse zaken weten.

De twee mannen van 27 en 29 jaar werden vorige week opgepakt. Toen hun auto doorzocht werd bleek er 11 kilo cocaïne in een geheim vakje verborgen te zitten.Het Openbaar Ministerie liet eerder weten dat het in principe om een Italiaanse strafzaak gaat, en dat het OM in Nederland daarin geen rol speelt.Consulaire bijstand krijgen betekent dat de Nederlandse ambassade, in dit geval in Italië, informatie geeft en de gevangenen bijstaat in de situatie. Eventueel wordt er doorverwezen naar hulpverlenende instanties.De ambassade of het consulaat kan de gevangenen niet vrij krijgen of een voorkeursbehandeling voor hen regelen. Ook de ambassade moet zich houden aan de wetten van het land.De twee Emmenaren krijgen nu consulaire bijstand. Dit betekent dat ze in eerste instantie een informatiepakket krijgen van de ambassade. Dit pakket bestaat uit:* Uitgebreide schriftelijke informatie over de consulaire bijstand van het ministerie van Buitenlandse Zaken en over andere instanties betrokken bij de gedetineerdenbegeleiding;* Eén persoonlijk bezoek van een medewerker van de Nederlandse vertegenwoordiging;* Mogelijk juridisch advies en begeleiding bij resocialisatie;* Een tijdschrift.Zo’n 2.200 Nederlanders zitten in het buitenland in de gevangenis. Iets meer dan helft van hen zit vast door drugssmokkel.