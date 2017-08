PvdA Aa en Hunze pleit voor watertappunten

Bij een watertappunt kunnen mensen een flesje vullen (foto: Pixabay.com)

GIETEN - De PvdA in Aa en Hunze wil dat er watertappunten komen langs wandelroutes, zoals lange afstandspaden als het Pieterpad, het Drenthepad en de NS wandelroute.



"Voor het grootste deel gaan die routes door dunbevolkte gebieden, waar het ontbreekt aan faciliteiten om lekker op te frissen of om vers drinkwater te tappen", zegt de partij.



De laatste jaren worden over heel Nederland op steeds meer plaatsen watertappunten geplaatst. Meestal dient dat dan als extra service voor wandelaars of fietsers die hun bidon met vers leidingwater kunnen vullen.



Promotie van Drents drinkwater

Volgens de PvdA zou het een extra service voor de recreanten zijn en daarmee ook promotie van de gemeente en het Drentse drinkwater.



Voorwaarde voor een watertappunt is dat er waterleiding in de directe omgeving moet zijn. Verder is een tappunt volgens de partij niet aan de orde als er in de directe omgeving een redelijk alternatief is, in de vorm van bijvoorbeeld horeca.



De Waterleiding Maatschappij Drenthe doet graag mee maar stelt wel als voorwaarde dat de gemeente achter het plan staat.