Drankrijder die politie beledigt krijgt boete voor verjaardag

De man had negen keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed (foto: Pixabay.com)

ASSEN - Een boete van 1000 euro en acht maanden rijontzegging, waarvan drie voorwaardelijk. Die straf kreeg een 19-jarige Assenaar van de politierechter voor dronken rijden op zijn brommer en het uitschelden van politieagenten.

De man had de pech dat hij op zijn verjaardag voor de rechter moest verschijnen voor de misdrijven die hij op 19 maart en 26 april pleegde. “Ik kan me leukere dingen voorstellen om op zo’n dag te doen”, aldus de rechter.



Dronken op de brommer

De man, een beginnende bestuurder, werd 19 maart met negen keer meer dan de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed met zijn brommer van de weg geplukt in Assen. “Hebben jullie niets beters te doen, sukkels?” en “Stumperds, dat zijn jullie”, riep hij tegen de twee agenten die hem aanhielden. Zijn rijbewijs is hij sinds die dag kwijt.



Nog een belediging

Ruim een maand later tijdens Koningsnacht beledigde de Assenaar weer een agent. Toen iemand in het centrum van Assen werd aangehouden, begon de 19-jarige man zich ermee te bemoeien. Hij schold een agent uit voor kankerlijer en werd toen zelf ook opgepakt.



In de zittingszaal zei de jarige Assenaar dat hij zijn leven inmiddels gebeterd heeft, omdat zijn vriendin na zijn arrestaties dreigde het uit te maken.