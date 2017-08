Dierenambulance Emmen-Coevorden wil verdriedubbelen: ‘regio nog niet goed bezet’

Dierenambulance Emmen-Coevorden wil flink gaan uitbreiden (foto: Janet Oortwijn / RTV Drenthe)

DALEN - De stichting Dierenambulance Emmen-Coevorden wil flink gaan uitbreiden.

Geschreven door Janet Oortwijn

De komende jaren moet het aantal vrijwilligers verdriedubbelen. Het zijn er nu vijftien, en dat moeten er rond de vijfenveertig worden. Ook moeten er acht ambulances bijkomen. “We willen verder professionaliseren”, zegt voorzitter Chögyal Trizin Hof.



Dierenambulance Emmen-Coevorden is ontstaan uit dierenambulance Zuidoost-Drenthe. Sinds 1 juni valt de stichting onder Akka’s Ganzenparadijs. Dierenambulance Emmen-Coevorden wil zich nu ook meer focussen op Hardenberg en Hoogeveen.



“We willen echt regiodekkend gaan werken. We willen iedere uithoek kunnen bedienen. Dat is nu nog niet zo”, legt de voorzitter uit. “Het komt met enige regelmaat voor dat er een aanrijtijd van een halfuur tot drie kwartier is. Het gebied is nog niet goed bezet.”



In de regio is ook de dierenambulance namens de Dierenbescherming werkzaam. Hof denkt niet dat dat voor problemen gaat zorgen. “In het begin was het contact niet goed. Maar nu wel. Als er een melding is in Emmen en wij hebben de wagen in Coevorden staan, bellen wij of zij ter plaatse kunnen gaan en en andersom. We zijn met een doel bezig en dat is om dieren te helpen.”