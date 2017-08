KNMI waarschuwt met code geel voor felle buien

Het KNMI waarschuwt voor onweersbuien (foto: Rutger Feijen)

ASSEN - Het KNMI waarschuwt voor felle regen- en onweersbuien. De buien ontstaan in de loop van de middag.

"Ik denk dat er genoeg activiteit is voor buien in onze provincie. De dag begint nog met zon. Later vanochtend raakt de lucht gevuld met wolken en ontstaat al een eerste bui. Vanmiddag slaat het weer om en trekken er enkele flinke regen- en onweersbuien over. De wind haalt tijdens die buien uit. Vanavond keert de rust terug en wordt het geleidelijk droog", zegt RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag.