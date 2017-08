Stelling: Ik neem ook wel eens iets mee van het werk

ASSEN - Stelen van de baas is met afstand de belangrijkste reden voor ontslag op staande voet in Nederland. Behalve diefstal (18 procent van de ontslaggevallen) leiden ook fraude en conflicten over de re-integratie van zieke werknemers (elk 12 procent) relatief vaak tot ontslag op staande voet.

Dit blijkt uit een inventarisatie van de Volkskrant van alle 194 in de voorbije twaalf maanden gepubliceerde rechtszaken over 'staande voetjes'.Bij diefstal gaat het volgens de krant vaak om zogeheten 'bagateldelicten', waarbij werknemers ontslag krijgen voor het stelen van relatief weinig waardevolle spullen. Zo werden een Action-medewerkster, een schoonmaakster en een garagebediende op staande voet ontslagen voor het stelen van respectievelijk een zak chips, een pak koekjes en een turboslang.Neemt u wel eens ongeoorloofd iets mee van het werk? Of haalt u het niet in uw hoofd om te stelen van de baas, al gaat het om een pak koekjes?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 uur en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RVDrenthe en laat uw reactie achter.Gisteren vroegen we u of iedere schipper een vaarbewijs moet hebben. Een meerderheid van de stemmers, 80 procent, is het daarmee eens. In totaal stemden 2.002 mensen op de stelling.