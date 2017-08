Lot bepaalt of de man een vrouw speelt in 'De Getemde Feeks'

DIEVER - Het is iedere keer spannend voor de hoofdrolspelers van 'De Getemde Feeks' van het Shakespeare Theater in Diever: spelen ze een rol van hun eigen geslacht of het andere geslacht?

Vrijdag gaat het stuk in première. Het wordt voor de zesde keer opgevoerd, maar voor het eerst onder regie van artistiek leider Jack Nieborg.Een loting voorafgaand aan de voorstelling bepaalt wie welke rol speelt. De hoofdrolspelers hebben zowel de rol van de feeks als die van de temmer ingestudeerd. Ze verschijnen eerst als zichzelf. Iemand uit het publiek draait het rad en dan weten ze pas welke rol ze spelen."Op deze manier blijven mensen zich gedurende de hele voorstelling afvragen hoe het zou zijn geweest als de rollen omgedraaid zouden zijn," zegt Nieborg.Voor grimeuse Jolanda Slager betekent dit hard werken. "Normaal gesproken duurt het anderhalf uur om een man om te toveren in een vrouw. Dat gebeurt nu in vijf minuten als de voorstelling al aan de gang is," zegt Slager."We repeteren al sinds maart en hebben twee rollen in moeten studeren. Het blijft iedere keer spannend welke rol ik speel," zegt hoofdrolspeler Tim van der Molen.De reacties op de try-out van gisteravond waren enthousiast. Mensen waarderen vooral de humor die Nieborg in het stuk heeft gebracht. Morgen is de laatste try-out en vrijdag de première. De kaartverkopen breken dit jaar alle records.