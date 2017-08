Ben Feringa laat Rijksuniversiteit Groningen scoren

UTRECHT/GRONINGEN - Goed nieuws voor Noord-Nederland: in het jaarlijkse rapport van de Academic Ranking of World Universities van de Universiteit van Shanghai prijkt de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) op plek 59.

De RUG is de op een na hoogste geklasseerde Nederlandse universiteit en maakt een sprong van dertien plaatsen.Nadat bekend werd dat Ben Feringa uit Paterswolde in 2016 de Nobelprijs voor scheikunde kreeg , voorspelde ranking-specialist Jules van Rooij een 56e plek voor de universiteit in Groningen. "Om goed te scoren op de Shanghai-lijst, is het van belang of er een Nobelprijswinnaar aan de universiteit is verbonden", vertelt Van Rooij. "Feringa is hoogleraar aan de RUG. Ook wordt in de telling meegenomen of diegene gestudeerd heeft aan de universiteit. In dit geval geldt dat ook."De Universiteit Utrecht is voor de vijftiende keer op rij uitgeroepen tot beste universiteit van Nederland. Utrecht neemt op de wereldwijde lijst de 47e plaats in. Een jaar eerder stond de Utrechtse universiteit nog op de 65e plek. Ook de universiteiten van Leiden (88) en Rotterdam (73) stijgen op de ranglijst van vijfhonderd universiteiten.De lijst wordt aangevoerd door de Amerikaanse universiteiten Harvard en Stanford. Op de derde plek staat het Britse Cambridge. Jaarlijks worden meer dan duizend universiteiten bekeken. De beste vijfhonderd worden opgenomen in de ranking.