Bloemencorso Eelde vernieuwt: drie nieuwe brassbands in de stoet

EELDE - Een langgekoesterde wens komt eindelijk uit voor de organisatie van het bloemencorso in Eelde. Naast de traditionele drumbands lopen er dit jaar voor het eerst ook andere bands mee in de stoet van praalwagens.

Op zaterdag 2 september vindt de 61e editie plaats van het bloemencorso. Vorig jaar moest de organisatie van het bloemencorso de financiën op orde krijgen ; dit jaar staken ze al hun energie in vernieuwing.Zo wordt de stoet geopend door een Braziliaanse brassband, inclusief danseressen met verenpakken. Middenin de stoet loopt een Chinese band in speciale klederdracht en de optocht wordt afgesloten door een steeldrumband.Maar de grootste verandering is misschien wel dat bezoekers dit jaar voor het eerst moeten betalen om de optocht te kunnen bekijken in Eelde. "We weten dat op zaterdag het bezoekersaantal vele malen groter is. Dus simpel gezegd kunnen we dan ook gewoon meer geld verdienen", zei voorzitter Jacqueline Haijkens daar vorig jaar al over.Het bleek een behoorlijk project om het entreekaartje voor de zaterdag ook daadwerkelijk in te voeren. Veertien entreeposten zijn er voor nodig en de hele route moet worden afgezet. "Waar we normaal zo'n tien man nodig hadden voor de entreeposten op zondag, hebben we nu 45 man nodig", zegt Haijkens.Voorgaande jaren moesten bezoekers een kaartje van zeven euro betalen om op zondag de wagens nog eens goed te bekijken. Dit jaar is er een entreeprijs van drie euro vijftig voor de zaterdag en kost een passe-partout zeven euro.Haijkens nam twee jaar geleden het stokje over van André Ensing, die toen al twintig jaar voorzitter was van het bloemencorso. Een andere wens van het nieuwe bestuur was om de feestweek te vernieuwen. Zo wilde het bestuur vorig jaar nog af van de feesttent.Het programma dat Roelof Boerma al jaren verzorgt paste volgens het bestuur niet bij de nieuwe plannen voor het corso: "Het is al jaren hetzelfde programma." Dit jaar staat de feesttent er nog steeds, maar heeft het bestuur wel besloten zelf ook twee activiteiten te organiseren in de feestweek.Zo kunnen ouderen woensdagmiddag naar een voorstelling kijken, nadat de belbus een aantal ouderen uit het dorp heeft opgehaald. 's Avonds is het de beurt aan de jongeren, dan is er een zogeheten 'XXL Schuimparty' met disco. "Eerst voor de kleintjes, daarna voor de jongeren", zegt de voorzitter enthousiast.De bloemencorso's in Eelde, Lichtenvoorde, Vollenhove en Zundert worden live uitgezonden en zijn te zien op de regionale omroepen RTV Oost, RTV Drenthe, Omroep Brabant en Omroep Gelderland. Op 2 september is het bloemencorso in Eelde vanaf 14.30 uur live te zien.