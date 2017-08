Theaterstuk door Syrische vluchtelingen uit Hoogeveen gaat naar Groningen

HOOGEVEEN/EMMEN - Het theaterstuk 'Thuis in Hoogeveen' gaat na de zomer verder in Groningen. De voorstelling is gemaakt door Syrische vluchtelingen samen met theatermakers van Loods13 in Emmen.

Vorig jaar december ging het theaterstuk in première in Hoogeveen. Het was snel uitverkocht, waarna de organisatie bekend maakte dat er extra voorstellingen kwamen. Daarna is het stuk ook nog opgevoerd in De Tamboer.In de voorstelling laten Syrische vluchtelingen hun verhaal zien. Er wordt veel met muziek gedaan, veel uitgebeeld en weinig gesproken. Het decor verschilt van een scène in een boot tot aan de poort in Nederland. Artistiek directeur Eva Wortmann had niet gedacht dat het zo’n succes zou worden. “Wel gehoopt. We waren helemaal niet bezig met wat het publiek zou denken.”Het project startte in samenwerking met de gemeente Hoogeveen als onderdeel van de inburgeringscursus. “Drie maanden lang, twee dagen per week waren we bezig. We hadden geen verhaal. Zij moesten het verhaal maken en zij wilden hun verhaal vertellen. Ze zijn trots op Syrië”, aldus Kortmann. Na de voorstellingen wordt er samen gegeten met het publiek.De voorstellingen in Groningen worden drie weken lang opgevoerd. Er is samenwerking gezocht met andere theaters in Noord-Nederland. "Hun publiek wordt met bussen naar Groningen gebracht", vertelt de artistiek directeur. "We kunnen ons decor namelijk niet makkelijk verplaatsen."Ook doen er Syrische vluchtelingen uit Groningen mee. “De groep is aangevuld.” Na de voorstellingen in Groningen is het afgelopen. “Dit is het laatste dat wij doen. We willen als theatermakers hun verhaal ook niet uitmelken. Sommigen zijn gaan werken, anderen hebben hun inburgering gehaald. Zij moeten ook gewoon door", besluit Wortmann.