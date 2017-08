Sportclubs alert op engerlingen

EMMEN/AALDEN - Sportclubs in Drenthe zijn zeer alert op engerlingen. Dat zijn larven van kevers. De beestjes eten graswortels, waardoor bijvoorbeeld voetbalvelden onbespeelbaar kunnen worden.

Bij VV Bargeres in Emmen moest vorig seizoen een aantal wedstrijden worden verplaatst, maar dit jaar valt de schade mee. Ook bij VV Emmen zijn een aantal kale plekken te zien, maar die zijn veroorzaakt door kraaien, die op zoek zijn naar de engerlingen.Op golfclub De Gelpenberg in Aalden zijn de engerlingen eenvoudig te vinden, "Maar gelukkig allemaal in de ruf" zegt baanmanager Ellen Kroes. De ruf is het groene gedeelte naast de baan. "Vooral dankzij het droge en warme voorjaar valt het wel mee, maar vorig jaar zat het helemaal vol."Op de golfclub wordt zo min mogelijk gif gebruikt. Het beste preventiemiddel tegen de engerling is volgens Kroes de witte peen. Het plantje trekt sluipwespen aan, die eitjes leggen in de engerlingen. "Dan gaan ze kapot en zijn we van het probleem af."Waakzaamheid is wel geboden voor de veldbeheerders. De veldbeheerder van VV Bargeres trekt aan het gras. "Gelukkig zit het nu vast, maar het kan in een dag allemaal veranderen."