Koning Willem-Alexander opent nieuwe vaarroute in Assen

ASSEN - De nieuwe vaarroute de Blauwe As wordt op 15 september geopend door koning Willem-Alexander. De koning maakt een vaartocht over de Blauwe As en bezoekt het stationsgebied.

De nieuwe vaarroute opende 19 juli al voor de recreatievaart, maar wordt in september officieel geopend. Die vrijdag en zaterdag is ook het Blauwe As Festival . Daar speelt Het Noord Nederlands Orkest samen met de Drentse artiesten Mooi Wark, Tangarine, Alides Hidding, Bert Heerink & Jan Akkerman, King of the World en Hangover Paradise. Ook speelt een talent van Popsport Drenthe een nummer met het NNO.Het project de Blauwe As startte in maart 2012. Door de vaarroute is het mogelijk een rondje Assen te varen via de Vaart, het Kanaal en het Havenkanaal naar het Noord-Willemskanaal, en dan verder te varen richting Groningen of Meppel. Assen verwacht dat de vaarrecreatie richting de binnenstad hiermee een flinke impuls krijgt.Op de route door het Kanaal komen de bootjes drie nieuwe verkeersbruggen, drie fietsbruggen en twee sluizen tegen. De Blauwe As kost 50 miljoen euro en wordt grotendeels gefinancierd met Rijksgeld.