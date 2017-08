Zwembad in Zweeloo laat asielkinderen voorzwemmen

Het zwembad in Zweeloo (foto: archief RTV Drenthe)

ZWEELOO - Het openluchtzwembad in Zweeloo en de overdekte zwembaden in Emmen en Hoogeveen laten asielzoekers voorzwemmen om verdrinking te voorkomen.

Geschreven door Marjolein Lauret

In Zweeloo ging het dit seizoen tot drie keer toe al bijna mis. "Ik maakte mee dat een man van veertig gewoon in het diepe sprong en daarna heftig begon te spartelen. Ik heb hem daarna naar het ondiepe gesleept en uitgelegd dat hij daar moest blijven", vertelt badmeester Koen van Os van het Zwembad Zweeloo.



Dat asielzoekers moeten laten zien of ze kunnen zwemmen wordt steeds belangrijker. Aanleiding is de dood van een 16-jarige jongen uit Syrië vorige week in Blerick. Hij sprong, ondanks vele waarschuwingen, in het diepe water en verdronk.



Voorlichting

In Zweeloo zijn de badmeesters dit seizoen meteen gestart met voorzwemmen. "Ze moeten zich melden bij de receptie. In het ondiepe water kijken we dan of ze kunnen zwemmen. Ook geven we voorlichting in het asielzoekerscentrum", zegt Van Os.



"Onze badmeesters zien vaak al direct dat iemand niet kan zwemmen, ook al hebben ze bij de kassa gezegd dat ze dat wel kunnen. Dan vragen we ze of ze de schoolslag willen laten zien in het ondiepe water. Als ze dat niet kunnen, mogen ze absoluut niet in het diepe gedeelte", laat Miranda Meijer van de gemeente Emmen weten. In Emmen staat een azc voor uitgeprocedeerde gezinnen.



Zwemmen onder begeleiding

Zwembad De Dolfijn uit Hoogeveen heeft eenzelfde beleid. "Wij vragen de mensen van het azc bij binnenkomst of ze een diploma hebben. Als ze dat niet hebben, mogen ze alleen bij ons zwemmen onder begeleiding van een volwassene. Bovendien moeten ze bandjes om", legt bedrijfsleider Aline Masselink uit. "We hebben hooguit twee keer iemand moeten wegsturen omdat ze toch gingen zwemmen zonder begeleiding."



In Emmen komt het ook niet vaak voor dat ze iemand weg moeten sturen. "Iedereen snapt dat we het beste met ze voor hebben", laat Meijer van de gemeente Emmen weten.