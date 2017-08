Modelautoracebaan Assen heeft nog heel wat hobbels te nemen

ASSEN - De komst van een parcours voor op afstand bestuurbare auto’s op het terrein van het voormalige Verkeerspark in Assen is nog geen gelopen race.

Initiatiefnemer WorldRC was te voorbarig met de berichtgeving over de racebaan op hun Facebookpagina . Daarop was te lezen dat een formele overeenkomst was bereikt met de eigenaar van het Verkeerspark.Het bericht is vanmorgen verwijderd, omdat de plannen nog verder uitgewerkt moeten worden. "Het gaat dan om de financiering en de benodigde vergunningen", zegt Pieter Sorber van WorldRC. Eigenaar van het voormalige Verkeerspark Herman Jasper is verbaasd over de berichtgeving."De afspraak was dat pas iets naar buiten zou komen als alles rond was", zegt Jasper. De afgelopen weken is de intentie uitgesproken om de plannen voor een racebaan veder uit te werken. "Een hoop zaken moeten nog geregeld worden", aldus Jasper. Het gaat volgens de eigenaar om een tijdelijk project. Het is de bedoeling dat de grond van het park op termijn verkocht wordt.De gemeente Assen is van de plannen op de hoogte. Volgens een woordvoerder is binnenkort een overleg gepland tussen de initiatiefnemers en de gemeente. Het gesprek gaat onder andere over de benodigde vergunningen.