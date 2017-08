Dieven slaan toe in supermarkt in Assen

Inbrekers sloegen toe in een supermarkt in de Assense wijk Baggelhuizen (foto: Pixabay.com)

ASSEN - In een supermarkt in de Assense wijk Baggelhuizen vond vannacht rond half vier een inbraak plaats.

De inbrekers gooiden met een steen het raam van de schuifdeur in, waarna ze de winkel betraden. De inbrekers zijn er vandoor gegaan met een nog onbekende hoeveelheid sigaretten.De politie is op zoek naar getuigen of mensen met tips.