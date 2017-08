Seksclubeigenaar naar hof voor vrijspraak in drugszaak

ASSEN/MEPPEL - Eigenaar Mel E. van seksclub De Boerderij in Kolderveense Bovenboer gaat in hoger beroep tegen zijn straf voor betrokkenheid bij drugshandel in Meppel. De 34-jarige Meppeler is veroordeeld tot één jaar cel voor onder meer het bezit van een xtc- en speedlab bij zijn club, witwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie tussen januari 2013 en september 2015.

Het Openbaar Ministerie had 3,5 jaar cel tegen hem geëist, maar de rechtbank strafte flink lager, omdat ze niet bewezen vindt dat E. zich ook heeft bezig gehouden met de import van cocaïne in de Dominicaanse Republiek. Een deel van de bende is daar wel voor veroordeeld.Volgens de rechtbank stelde E. zijn legale bedrijf, seksclub De Boerderij, wél ter beschikking voor criminele activiteiten. De club was een belangrijke ontmoetingsplek voor de criminelen en diende tot hun arrestaties half september 2015 ook als verstopplek voor wapens en geld.“Het is teleurstellend voor hem dat hij veroordeeld is”, zegt zijn advocaat Sanne Schuurman. “Hij vindt dat hij vrijgesproken had moeten worden. We gaan in hoger beroep voor algehele vrijspraak.”Na E.’s arrestatie werd de vergunning van zijn seksclub door de gemeente Meppel ingetrokken. In december vorig jaar bleek dat die ‘stiekem’ toch open was. Als massagesalon, beweerde E. destijds. Maar tijdens een controle begin dit jaar vertelde een van de medewerksters de politie dat ze ook erotische massages gaf en werd De Boerderij alsnog gesloten. Sinds juni heeft het bedrijf weer een vergunning. Volgens E. is er een nieuwe uitbater en leeft hij van de opbrengsten van de verhuur van de seksclub.Als hij door het hof wordt vrijgesproken, wil hij zelf verder met de zaak, zegt advocaat Schuurman.In totaal gaan zes van de zeven veroordeelde bendeleden in hoger beroep. Voor hoofdverdachte Saied H. (34) uit Meppel heeft dit een puur praktische reden. Volgens zijn advocaat Louis de Leon heeft hij het vonnis nog niet met H. kunnen bespreken. Als dit is gebeurd en ze kunnen zich neerleggen bij de straf van acht jaar cel die de bendeleider heeft gekregen , trekken ze het beroep weer in.Saied H. is onder meer veroordeeld voor de import van cocaïne, drugshandel in Nederland, Duitsland en Zweden, het bezit was zware wapens en het leidinggeven aan een criminele organisatie. Ook runde hij volgens de rechtbank samen met Mel E. het drugslab op het terrein van de seksclub.Willem S. (43) uit Dronten kreeg ook drie jaar cel voor onder meer de coke-import en handel in Duitsland en behoort daarmee tot de zwaarst gestraften. Hij gaat om dezelfde reden in beroep als Saied H. Of dit uiteindelijk wordt doorgezet, beslissen hij en zijn advocate later.De 28-jarige J. is ook veroordeeld tot drie jaar cel. De voormalige rechterhand van H. legde bijna veertig verklaringen af bij de politie en daar hield de rechtbank veel rekening mee in de straf. De rechtbank houdt er ook rekening mee dat hij in levensgevaar is, omdat hij heeft meegewerkt met de politie. Desondanks stapt ook J. naar het hof.Zijn advocaat Evert Kuiters noemde het vonnis eerder toch teleurstellend, omdat het inhoudt dat de Meppeler nog tien maanden terug moet naar de gevangenis. Dat is een plek waar hij veel risico loopt, waardoor hij in een zeer streng regime moet zitten.Het Openbaar Ministerie legt zich neer bij alle opgelegde straffen en gaat niet in hoger beroep.