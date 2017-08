Judoka Larissa Groenwold: bliksembezoek aan Universiade Taipei

Larissa Groenwold vertrekt morgen naar de Universiade in Taipei (foto: RTV Drenthe/Karin Mulder)

JUDO - Het wordt een bliksembezoek. Maar Larissa Groenwold vindt het "heel gaaf". De 22-jarige judoka uit De Punt vertrekt morgen naar de Universiade in Taiwan.

Geschreven door Karin Mulder

In de hoofdstad Taipei komt de Drentse judoka samen met achtduizend andere studenten in actie. De Universiade is één keer in de twee jaar en er staan 22 sporten op het programma. Daarmee is het toernooi, na de Olympische Spelen, het grootste sportevenement ter wereld.



'Hele happening'

"Het is echt een hele happening. Je komt in zo'n Olympisch dorp terecht en er is een hele openingsceremonie, dus het is best wel een groot evenement. Het wordt gezien als het WK judo voor studenten", zegt Groenwold.



Het is lastig om iets over de sportieve status van het toernooi te zeggen. "Op de deelnemerslijst staan veel bekende concurrenten van mij en ook niet de minsten. Ik ga gewoon voor de titel. Maar omdat eind augustus het WK is, zal het iets minder sterk bezet zijn dan anders", aldus Groenwold.



Bliksembezoek

Woensdagochtend vertrekt ze naar de Taiwanese hoofdstad en komende maandagavond vliegt ze alweer terug naar Nederland. "Ik had er graag wat langer willen blijven. Maar de Judobond wil wel dat we snel weer terug zijn, zodat we een rol kunnen spelen in de voorbereiding op het WK judo als sparringpartners voor de WK-gangers" verklaart Groenwold.



Officieel is Groenwold geen student meer. In februari haalde ze haar bachelor Industrial Engineering en Management. Inmiddels is ze aan het werk voor Defensie."Maar in het jaar dat je afgestuurd bent, mag je nog wel meedoen aan de Universiade", besluit Groenwold