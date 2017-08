'Ik was als de dood dat de hotelmuur zou breken door het geweld van het water'

KATHMANDU- Het gezin Vrieling uit Assen is enorm geschrokken. Het is na hevige overstromingen geëvacueerd uit een gebied in Nepal waar het op vakantie was. Jack, vriendin Evelyn en hun twee dochters zitten nu hoog en droog in de hoofdstad Kathmandu.

"Ik werd 's nachts wakker van hevige regen en het geluid van klotsend water tegen de hotelmuur", vertelt Jack Vrieling. "Ik was als de dood dat de muur van het hotel zou breken door het geweld van het water. De stroom viel uit, je hoorde mensen schreeuwen en je hebt geen idee wat er precies gaande is."In het zuiden van Nepal is sinds vorige week vrijdag sprake van zware regenval, overstromingen en aardverschuivingen. Tientallen mensen zijn omgekomen en dertigduizend Nepalese families hebben hun huizen moeten verlaten.Duidelijkheid komt de volgende ochtend wanneer het langzaam licht wordt. De familie ziet dat het water anderhalve meter hoog staat. Dan slaat de paniek toe."Een vader en moeder sliepen apart van hun kinderen. De moeder is meteen naar haar kinderen gezwommen en heeft ze kunnen geruststellen. We hebben met elkaar gewacht tot het lichter werd."Pas in de middag kreeg het gezin uit Assen hulp. "Er kwam een gids van onze reisorganisatie bij ons kijken." De gids zat op een olifant, alleen zo kon hij zich verplaatsen. "Hij wilde ons zo snel mogelijk weg hebben. De wegen waren weggeslagen, we konden alleen met jeeps weg."Onderweg ziet het gezin hoe groot de ravage is. "Er was niets over van de wegen." Uiteindelijk worden ze met de jeeps naar een bus gebracht die ze over verharde wegen naar de hoofdstad brengt."Er zijn gelukkig geen gewonden gevallen. We zitten nu veilig in Kathmandu en hebben een enorm avontuur meegemaakt", aldus Jack Vrieling.