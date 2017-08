Man vrijgesproken van poging tot doodslag in Hoogeveen

De rechtbank in Assen heeft een 62-jarige Hoogevener vrijgesproken van betrokkenheid bij een steekpartij in Hoogeveen (Foto: RTV Drenthe/Wolter Klok)

ASSEN - De rechtbank in Assen heeft een 62-jarige Hoogevener vrijgesproken van betrokkenheid bij een steekpartij in Hoogeveen. Volgens de rechtbank is er te weinig bewijs dat hij een 30-jarige uit Emmen begin augustus vorig jaar met een mes in zijn hoofd heeft gestoken.





Geweld in huis

Het geweld vond plaats op de avond van 6 augustus vorig jaar in de woning van de Hoogevener aan de Emmastraat. Het slachtoffer moest met een snijwond bij zijn slaap naar het ziekenhuis. Getuigen zagen de man uit Hoogeveen met een mes in de hand naar buiten komen. Op het mes, dat de politie later terugvond in het huis, zat zijn bloed.



De man ontkende tijdens de rechtszaak dat hij had gestoken. Hij werd naar eigen zeggen door de Emmenaar bewusteloos geslagen en kwam pas bij toen de politie zijn huis binnenkwam, na de steekpartij. Dat is een ongeloofwaardig verhaal, oordeelt de rechtbank, maar bewijs dat de Hoogevener de dader is, is er ook niet.



Tegenstrijdige verklaringen

Een vriendin van de twee, die ook in de woning was, legde vier verschillende en deels tegenstrijdige verklaringen af bij de politie. Het slachtoffer zelf wist niet precies wat er was gebeurd. Toen de politie kwam, zat hij bloedend in de tuin van de woning aan de Emmastraat. Toch zijn van hem geen sporen op het bebloede mes gevonden, dat in de woning lag.



Alle omstandigheden laten de mogelijkheid voor meerdere scenario’s open, aldus de rechtbank. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden twee jaar cel tegen de Hoogevener voor een poging tot doodslag.Het geweld vond plaats op de avond van 6 augustus vorig jaar in de woning van de Hoogevener aan de Emmastraat. Het slachtoffer moest met een snijwond bij zijn slaap naar het ziekenhuis. Getuigen zagen de man uit Hoogeveen met een mes in de hand naar buiten komen. Op het mes, dat de politie later terugvond in het huis, zat zijn bloed.De man ontkende tijdens de rechtszaak dat hij had gestoken. Hij werd naar eigen zeggen door de Emmenaar bewusteloos geslagen en kwam pas bij toen de politie zijn huis binnenkwam, na de steekpartij. Dat is een ongeloofwaardig verhaal, oordeelt de rechtbank, maar bewijs dat de Hoogevener de dader is, is er ook niet.Een vriendin van de twee, die ook in de woning was, legde vier verschillende en deels tegenstrijdige verklaringen af bij de politie. Het slachtoffer zelf wist niet precies wat er was gebeurd. Toen de politie kwam, zat hij bloedend in de tuin van de woning aan de Emmastraat. Toch zijn van hem geen sporen op het bebloede mes gevonden, dat in de woning lag.Alle omstandigheden laten de mogelijkheid voor meerdere scenario’s open, aldus de rechtbank.