Judoka Marit Kamps buiten de medailles tijdens WK-debuut

Marit Kamps in actie op het WK (foto: Screenshot WK-stream) Marit Kamps op het WK in Santiago

JUDO - Marit Kamps uit Assen heeft zich tijdens het wereldkampioenschap judo onder 18 jaar niet kunnen mengen in de strijd om de medailles. De pas 16-jarige judoka verloor in de herkansing van de kwartfinale van de Braziliaanse Luiza Cruz en eindigde in Chili op een gedeelde zevende plaats.

Geschreven door Karin Mulder

"Ik had er iets meer van verwacht. Maar je moet ook een beetje geluk hebben met de loting. Ik had een zware loting", zegt Kamps die gisteren weer teruggekeerd is in Nederland.



In de eerste ronde was de Drentse vrijgeloot. In de tweede ronde won ze haar partij. Maar in de kwartfinale ging ze, na een sterke wedstrijd, toch nog onderuit. In de herkansing zorgde Cruz voor haar uitschakeling.



Brons op EK en EYOF

Kamps won in juli brons op zowel het EK voor junioren in Litouwen als het Europees Jeugd Olympisch Festival in Hongarije.



De wereldtitel in Chili in de klasse boven de 70 kilogram ging naar Helena Vukovic uit Kroatië. Op beide Europese toernooien versloeg Kamps de nieuwe regerend wereldkampioene Vukovic nog.