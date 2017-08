Appartement in Hoogeveen door brand verwoest

Het appartement moet als verloren worden beschouwd (foto: Persbureau Meter) Brand in de flatwoning (foto: Persbureau Meter)

HOOGEVEEN - Een appartement in een flat aan de Veenluydenstraat in Hoogeveen is zwaar beschadigd geraakt door een brand. De brand brak kort na vier uit uit.

Een deel van het appartementencomplex, dat uit drie woonlagen bestaat, is korte tijd ontruimd geweest vanwege de rookontwikkeling. Vermoedelijk is het vuur op het balkon ontstaan en overgeslagen naar binnen, zegt een woordvoerder van de brandweer.



Kort voor vijf uur gaf de brandweer het sein brand meester. Twee woningen boven en onder het uitgebrande appartement hebben ook schade opgelopen: die erboven heeft rook- en die eronder waterschade.



Er is niemand gewond geraakt.