Webshop uit Emmen weigert dwangsom te betalen

Zon Webwinkels uit Emmen ontkent Chinese USB-opladers voor elektronische sigaretten te hebben geïmporteerd

EMMEN/DEN HAAG – Het bedrijf Zon Webwinkels uit Emmen ontkent in alle toonaarden; het ministerie van Infrastructuur en Milieu gelooft er niks van. Kortom, een potje welles-nietes om een zending van 500 Chinese USB-opladers voor elektronische sigaretten die het Emmer bedrijf zou hebben ontvangen.

De webshop kreeg een dwangsom van 1600 euro opgelegd, om te voorkomen dat de laders alsnog op de markt verschijnen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, onder leiding van staatsecretaris Sharon Dijksma, legde de dwangsom op, omdat de partij illegale USB-opladers meer lood dan Europese richtlijnen toestaan.



Nooit ontvangen

Zon Webwinkels vindt zelf dat het geen overtreding heeft begaan en weigert de dwangsom te betalen. Het bedrijf beweert dat het de doos met de loodhoudende USB-laders nooit heeft ontvangen, maar slechts een doos met handleidingen heeft gekregen. Zon Webwinkels kon de doos met laders dan ook niet naar China terugzenden om zo onder de dwangsom uit te komen.



De eigenaren van de webshop hebben de Raad van State gevraagd om de dwangsom te vernietigen. Maar het ministerie twijfelt niet en heeft de dwangsom omgezet in een boete, want de zending is volgens het ministerie nog steeds niet teruggestuurd of vernietigd. Die boete van 1600 euro wordt binnenkort geïnd.



Bedrijfsloods

Tijdens de rechtszaak in Den Haag bleek dat de douane op Schiphol twee dozen met laders voor e-cigaretten had gecontroleerd en geblokkeerd. De dozen stonden overigens in de bedrijfsloods van koeriersbedrijf FedEx en niet in Emmen. De woordvoerder van de staatssecretaris erkende uiteindelijk na aandringen van de Raad van State dat FedEx een fout heeft gemaakt door de geblokkeerde dozen toch naar Emmen door te zenden. Dat schijnt wel vaker fout te gaan, omdat de douane per dag duizenden dozen blokkeert voor nadere inspectie of terugzending naar land van herkomst.



Mocht de Raad van State de webwinkel toch in het gelijk stellen, dan kunnen ze de 1600 euro weer terugkrijgen.



Uitspraak binnen enkele weken.