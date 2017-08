Vliegtuig en drone botsen bijna bij Eelde

EELDE - Groningen Airport Eelde is in april ontsnapt aan een ongeluk. Een Duits lesvliegtuigje botste vlak bij het vliegveld bijna met een drone. Het scheelde een krappe dertig meter.

Dat blijkt uit de kwartaalrapportage van de Onderzoeksraad voor Veiligheid Het voorval vond op zondagavond 27 april plaats met een tweemotorige toestel van het type Diamond Da-42 en een witte drone. De piloten waren bezig met het uitvoeren van starts en landingen op Groningen Airport Eelde.Zo rond 16.00 uur was de bemanning net bezig om op te stijgen na een zogenaamde touch and go-landing, een oefening waarbij piloten kort de landingsbaan aanraken en daarna weer opstijgen. Op een hoogte van 180 meter en ten westen van Donderen zag de bemanning de drone, die zich op dezelfde hoogte bevond als het vliegtuig. De piloot kon nog net op tijd uitwijken naar rechts en de drone dook naar beneden.Het incident werd door de piloten aan de luchtverkeerleiding van Eelde gemeld, die een onderzoek inzette. De bestuurder van de drone en zijn machine konden, niet worden gevonden. In het gebied is het verboden om met een drone te vliegen.De Onderzoeksraad voor Veiligheid vindt dat het incident 'ernstig,' maar heeft geen verder onderzoek ingesteld, omdat nadere informatie over de drone ontbrak.