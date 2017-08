Drieluik Kinderopvang overgenomen door Kinderwereld in Coevorden

COEVORDEN - Het failliete Drieluik Kinderopvang wordt overgenomen door kinderopvangorganisatie Kinderwereld in Coevorden. 38 medewerkers van Drieluik krijgen een baan bij de Stichting Kinderwereld, laat curator Jan van Burg weten.

Dat betekent dat Kinderwereld, dat nu vijf vestigingen heeft in Coevorden en twee in Emmen, flink uitbreidt. Drieluik had kinderopvanglocaties in Sleen, Schoonoord, Dalen, Oosterhesselen, Aalden, Geesbrug en Zweeloo. Die komen in handen van het Coevorder bedrijf.Het gastouderbureau van Drieluik wordt volgens Van Burg overgenomen door twee oud-medewerkers en blijft Gastouderbureau Drieluik heten.In totaal hebben veertig van de 51 medewerkers van de failliete stichting per 1 september een nieuwe baan. Van Burg zegt 'uitermate tevreden' te zijn dat tachtig procent van de werknemers weer aan het werk kan. Ook noemt hij het positief dat de kinderopvangvoorzieningen in de buitendorpen van de gemeente Coevorden behouden blijven.De Stichting Kinderwereld in Coevorden bestaat sinds 1991. Verspreid over de huidige zeven locaties werken momenteel nog vijftig mensen.Drieluik Kinderopvang werd een maand geleden failliet verklaard. De stichting ging kopje onder aan de gevolgen van de terugloop van het aantal kinderen. Dat was onder meer een gevolg van de krimp en de veranderende regels rondom kinderopvangtoeslag.