Vloer van Aziatische tegels krijgt vorm in kerk Bovensmilde

BOVENSMILDE - Met grote precisie, geduld en vakmanschap moet het gebeuren. Het leggen van de oude kerkvloer in de Waterstaatkerk in Bovensmilde.

Een half jaar terug trof eigenaar stichting Het Drentse Landschap een oude kerkvloer aan onder de betonnen vloer. De oude vloer was van zo'n waarde dat besloten werd de vloer te restaureren.Stichting Het Drentse Landschap kwam in contact met een bedrijf uit Halle dat oude vloeren legt en restaureert. Het bedrijft heeft een vestiging in Bangladesh, speciaal voor de productie van oude tegels en stenen. Daar kon de tegelsoort, met niet-gangbare afmetingen, nog worden gereproduceerd.Over twee weken ligt de vernieuwde vloer erin. Op 9 september, tijdens Open Monumentendag, wordt de vernieuwde kerk opnieuw geopend. Er is ook een nieuwe aanbouw bij gekomen. Het is de bedoeling dat de kerk behalve voor diensten ook gebruikt gaat worden voor evenementen, zoals optredens.Om de nieuwe vloer te bekostigen bedacht Stichting Het Drentsche Landschap bedacht een actie, waarbij mensen een tegel konden adopteren. Tot nu toe hebben zich driehonderd belangstellenden ingeschreven voor de actie 'Een tientje voor een tegel'.