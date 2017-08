Mooi Wark sleept boekingskantoor voor de rechter

Mooi Wark (foto: archief RTV Drenthe)

SCHOONOORD - De mannen van de band Mooi Wark schatten voor ongeveer 100.000 euro benadeeld te zijn door hun voormalige boekingskantoor Holties Producties in Ruinen. De band stapt daarom maandag naar de rechter.

Geschreven door Annemiek Meijer

De oorspronkelijk uit Schoonoord afkomstige band zegt stelselmatig te weinig geld te hebben gekregen voor optredens. Over het afgelopen jaar gaat het om ruim 15.000 euro. In 2010 ging Mooi Wark met het boekingskantoor in zee. De band stelt ieder jaar flinke bedragen te zijn misgelopen, naar schatting komt het totaal uit op een ton.



Daar is nog geen hard bewijs voor, omdat Holties Producties weigert administratie over die periode aan de band te geven. Behalve de ruim 15.000 euro eist de band maandag dan ook die administratie op bij de kort-gedingrechter.



Verkeerde rekenmethode

Dat Mooi Wark zoveel geld is misgelopen, komt volgens de band doordat het boekingskantoor een verkeerde rekenmethode heeft gehanteerd bij het betalen van de onkosten van optredens, zoals licht en geluid en de vergoeding voor de band. Holties Producties zou telkens te veel geld in eigen zak hebben gestoken.



Mooi Wark heeft sinds mei een nieuwe boekhouder. Die constateerde volgens de band onregelmatigheden in de betalingen van het boekingskantoor aan Mooi Wark. Daarna is het conflict tussen de band en het Ruiner bedrijf ontstaan.



Spoed

De band, die ook nog geld over de afgelopen twee maanden te goed zegt te hebben, heeft de overeenkomst met het boekingskantoor inmiddels opgezegd. Volgens Mooi Wark is er haast bij de rechtszaak, omdat de bandleden grotendeels afhankelijk zijn van de inkomsten van hun optredens. Als ze niet betaald krijgen, vrezen ze in grote financiële problemen te komen.



Ook Mooi Wark gedaagd

Holties Producties spant tegelijkertijd ook een rechtszaak aan tegen de vier leden van Mooi Wark. Die zaak dient ook maandag bij de rechtbank in Assen. Volgens het boekingskantoor klopt er niets van de aantijgingen van de bandleden.



Holties Producties wil dat de leden van Mooi Wark stoppen met uitlatingen over het bedrijf. Onder meer een Facebookbericht over de kwestie van bassist William Bossing dat een stroom van negatieve reacties opleverde, is Holties in het verkeerde keelgat geschoten.



Reputatieschade

Ook baalt het Ruiner bedrijf ervan dat allerlei geruchten over de kwestie rondzingen in de muziekwereld en dat de bandleden onwaarheden de wereld in helpen. Het bedrijf zegt dat zijn goede naam daardoor in korte tijd flinke deuken heeft opgelopen.



Holties eist maandag dan ook dat de mannen van Mooi Wark zwijgen over het conflict en een dwangsom van 5.000 euro opgelegd krijgen, elke keer als ze negatief over het bedrijf praten of onwaarheden verspreiden. Ook eist het bedrijf dat Mooi Wark alle onwaarheden rectificeert op de website van de band.