Vrouw ramt drie auto's in Coevorden en gaat er vandoor

Agenten vermoedden dat de vrouw onder invloed was van medicatie (foto: archief RTV Drenthe)

COEVORDEN - Een 44-jarige vrouw uit Veenoord is aangehouden, nadat ze vanmiddag in Coevorden drie auto's heeft geramd. Daarna ging ze er vandoor.

Dat gebeurde bij een supermarkt aan de Krimweg in Coevorden. De politie kon haar later aan de hand van getuigenverklaringen aanhouden. Omdat de agenten vermoedden dat ze onder invloed van medicijnen reed, is een bloedproef afgenomen.



Ze verklaarde dat ze wel had gemerkt dat ze drie auto's had geraakt bij de supermarkt. Waarom ze alsnog wegreed, is niet duidelijk. De politie heeft haar rijbewijs afgepakt vanwege haar gevaarlijke rijgedrag.



Na een verhoor op het politiebureau kon ze naar huis. Ze moet zich later voor de rechter verantwoorden.