Kledingbank heeft nieuw onderkomen in Hoogeveen

HOOGEVEEN - De Kledingbank Drenthe verhuist naar het pand van een voormalige meubelstoffeerderij aan de Fabrieksweg in Hoogeveen. Voorzitter Jeannet Scholten laat weten erg blij te zijn met die plek vlak bij het centrum van de stad.

Eind vorige maand werd bekend dat de kledingbank na zes jaar uit het voormalige belastingkantoor aan de Carstenstraat moet, omdat de eigenaar er andere plannen mee heeft.Omdat er geen zicht leek op een nieuwe plek, leek het doek te zijn gevallen voor de instelling voor mensen die te weinig geld hebben om kleding te kopen.Met de nieuwe plek is de Kledingbank Drenthe definitief gered . Wanneer de heropening is aan de Fabrieskweg 2 is nog niet bekend. Voor de inbrengcontainer aan de Carstenstraat zoekt de Kledingbank Drenthe nog een nieuwe plek, want ook die moet verkassen.